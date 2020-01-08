Госавиаслужба внепланово проверит безопасность полетов в МАУ и других авиакомпаниях

Министр инфраструктуры отметил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов авиакомпании "Международные авиалиний Украины" (МАУ) и других авиакомпаний в связи с крушением украинского самолета в Иране.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал он.

Криклий отметил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу.

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"В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования. Мои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров - 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии, Афганистана и Великобритании.

Госавиаслужба с 9 января запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.