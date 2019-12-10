Прокуратура требует возвращения земель, выделенных под строительство кольцевой дороги вокруг Киева

Указанные земли стоимостью около 110 млн грн были переданы чиновниками в собственность и пользование отдельным гражданам и юридическим лицам.

Прокуратура в суде требует возвращения в государственную собственность земель, выделенных под строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, подано 10 исковых заявлений о возвращении в государственную собственность 37,6 га земель, расположенных в пределах генерального направления прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Стоимость земель составляет около 110 млн грн.

В прокуратуре отметили, что в феврале 2008 года Кабинет министров своим распоряжением одобрил генеральное направление прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Указанным распоряжением органам государственной власти и местного самоуправления запрещено совершать действия, направленные на передачу в аренду или отчуждение земельных участков и объектов в зоне отвода земель для строительства дороги.

Несмотря на это, говорится в сообщении, должностные лица Госгеокадастра и райгосадминистраций систематически принимали решения о предоставлении таких земель в собственность и пользование отдельным гражданам и юридическим лицам.

В связи с этим начато уголовное производство по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами, которыми принимались оспариваемые земельные решения.