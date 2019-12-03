Volkswagen Polo получил «заряженную» версию (фото)

В Южной Америке состоялась премьера GTS-модификации нового седана Volkswagen Virtus, построенного на одном шасси с европейским Polo шестого поколения.

Южноамериканское подразделение Volkswagen представило «заряженную» GTS-модификацию седана Virtus нового поколения (продается в Европе под названием Polo).

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Премьера автомобиля состоялась в Бразилии, пишет Autonews.

Volkswagen Virtus GTS, построенный на модульной платформе MQB-A0, делит основные узлы и агрегаты с европейским хэтчбеком Polo шестого поколения. Спортивную версию седана укомплектовали 1,4-литровой турбированной «четверкой», выдающей 150 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с безальтернативной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

От стандартного седана Virtus его GTS-вариант отличается измененными бамперами, радиаторной решеткой с узором в виде пчелиных сот, а также светодиодными головными фарами с элементами красного цвета.

Внутри установлена полностью цифровая приборная панель с красной подсветкой, сиденья с усиленной боковой поддержкой, отделанные тканью и кожей, рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, а также педали с алюминиевыми накладками.