Mitsubishi презентовала свои автомобили будущего (фото)

Производитель привез на автосалон в Токио сразу три прототипа.

Компания Mitsubishi Motors представила на Токийском автосалоне три концепт-кара, с помощью которых рассказала о планах по электрификации, а также показала свое видение будущего кроссоверов и городских кей-каров.

Первый концепт – Mi-Tech – описывается компанией как автомобиль, который «обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии и при любом освещении». Электробагги окрашен в светло-голубой цвет с акцентами медного цвета. В нижней части переднего и заднего бамперов расположены защитные накладки из алюминия, по бокам — широкие пластиковые крылья, которые доходят до линии капота, пишет motor.ru.

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На задней части прототипа, выполненной в виде шестиугольника, расположились Т-образные фонари, которые повторяют дизайн головной оптики и так же «обнимают» с двух сторон крылья. Оформление салона вторит дизайну экстерьера: панели тоже выкрашены в светло-голубой цвет, некоторые элементы сделали из алюминия, а некоторые покрасили в медный.

На центральной консоли расположены необычные переключатели, напоминающие клавиатуру, а лобовое стекло оснащено проектором и оптическими датчиками, которые вместе с несколькими другими анализируют обстановку вокруг и выводят информацию о машине, дороге и условиях движения на стекло в формате дополненной реальности.

В основе компактного багги лежит четырехмоторная электрическая система полного привода. Компактный газотурбинный двигатель-генератор заменил собой традиционный бензиновый агрегат, а электромоторы могут индивидуально регулировать момент, передаваемый на каждое колесо, но и тормозить их, что улучшает проходимость.

Следующий концепт-кар — «сверхвысокий универсал» Super Hieght K-Wagon, который, по задумке компании, ориентирован на водителей-путешественников. Компактная новинка получила дизайн в духе внедорожников, а использование в качестве основного цвета кузова травяного зеленого оттенка подчеркивает стремление будущих владельцев автомобиля проводить как можно больше времени на природе.

По словам представителей производителя, прототип получил самое большое пространство для ног заднего пассажира в своем классе, а также самую широкую заднюю дверь. Интерьер выполнен в коричневых тонах с оранжевыми акцентами. В список оснащения компания включила многочисленные ассистенты водителя, которые в частности помогут удержать автомобиль в полосе и избежать или снизить ущерб от аварии, если водитель перепутает педали.

Последней новинкой японского производителя на Токийском автосалоне стал внедорожник Engelberg Tourer с тремя рядами сидений и гибридной трансмиссией, который является прообразом Outlander четвертого поколения. В основе силовой установки система Twin Motor PHEV, которую компания разработала своими силами для гибридного «Аутлендера», но для прототипа добавили систему полного привода.

Запас хода по циклу WLTP на одной электротяге достигает 70 километров, а с полностью заряженным аккумулятором и полным баком Engelberg Tourer может проехать до 700 километров.