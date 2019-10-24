Nissan презентовала электрокроссовер: что в нем интересного (фото)

В основе Ariya лежит электрическая платформа с двумя электромоторами.

Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.

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В основе Ariya лежит электрическая платформа с двумя электромоторами. В оснащение входят система полуавтоматического вождения Nissan ProPILOT 2.0, интеллектуальный полный привод, виртуальный помощник водителя и функция взаимодействия со смартфоном владельца, пишет kommersant.

Автомобиль способен брать из мобильного гаджета информацию для навигации, настраивать сиденье и климатическую систему под предпочтения человека. Также транспортное средство можно интегрировать в «умный дом».

Концепт-кар получил новый дизайн кузова, ключевыми особенностями которого стали подсвечиваемый «щит» с рисунком вместо решетки радиатора, узкая светодиодная оптика, а также элементы медного цвета — они станут отличительной чертой всех новых электромобилей Nissan.

Интерьер выполнен в лаконичном стиле с минимумом физических органов управления. Использованы сенсорные кнопки и цифровая панель приборов. Отделка включает в себя детали из дерева, алюминия, кожи и ткани.

О том, когда появится серийный вариант Nissan Ariya, не сообщается.