Исполнилось 30 лет: Subaru попрощалась с легендарным мотором особой версией седана (фото)

Компания Subaru представила на Токийском автосалоне специальную версию «заряженного» седана WRX STI, выпущенную в честь конца производства горизонтально-оппозитного мотора EJ20.

Компания Subaru представила на Токийском автосалоне специальную версию «заряженного» седана WRX STI под названием EJ20 Final Edition. Выпуск автомобиля приурочили к завершению производства знаменитого оппозитного мотора EJ20, которому исполнилось 30 лет.

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Горизонтально-оппозитный четырехцилиндровый агрегат EJ20 дебютировал на Legacy первого поколения, а затем устанавливался на различные модели Subaru нескольких поколений. Кроме того, семейство этих моторов снискало славу благодаря гоночным автомобилям японской марки, выступавшим в том числе в ралли и марафоне «24 часа «Нюрбургринга», пишет Autonews.

Двухлитровый наддувный двигатель на Subaru WRX STI EJ20 Final Edition развивает 308 л. с. и 422 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Subaru WRX STI EJ20 Final Edition получил тормозные механизмы Brembo, 19-дюймовые алюминиевые колесные диски золотистого цвета, передние «ковши» Recaro, спортивное рулевое колесо, обтянутое искусственной замшей, а также памятную табличку на моторе.

Тираж Subaru WRX STI EJ20 Final Edition ограничат 555 экземплярами. Новинка будет доступна для заказа в Японии до 23 декабря. Цены на автомобиль стартуют с отметки 4 110 000 иен.