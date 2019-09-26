Subaru прощается с культовым мотором: компания рассказала о премьерах на Токийском автосалоне

Компания Subaru представит на мотор-шоу в Токио прототип универсала Levorg второго поколения, а также «прощальную» версию спортивного седана WRX STi со знаменитым мотором EJ20.

Компания Subaru опубликовала список автомобилей для Токийского автосалона, который откроется в конце октября. Японская марка представит на мотор-шоу прототип универсала Levorg второго поколения, «прощальную» версию «заряженного» седана WRX STi, а также ряд других новинок.

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На единственном тизере Subaru Levorg Prototype виден большой спойлер на двери багажного отделения, горизонтальные задние фонари с измененной графикой, а также иные ручки дверей. Не исключено, что ряд внешних элементов Levorg позаимствует у прототипа Viziv Tourer, который был представлен в 2018 г. на Женевском автосалоне, пишет Autonews.

В серийной модели второго поколения применят новые технологии, в том числе, систему полуавтоматического управления. О двигателях товарного универсала пока нет данных. Нынешний Subaru Levorg укомплектован 1,6-литровым бензиновым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил. Также доступен 2,0-литровый мотор с отдачей 300 лошадиных сил. Оба двигателя работают с вариатором и полным приводом.

Кроме того, Subaru покажет в Токио специальную версию седана WRX STi под названием EJ20 Final Edition. Этим автомобилем японская марка попрощается со знаменитым двигателем EJ20, выпуск которого скоро будет прекращен. Это поколение оппозитных четырехцилиндровых моторов дебютировало 30 лет назад на Legacy, а затем ими оснащались различные модели Subaru, в том числе гоночные автомобили.

Нынешняя топовая версия агрегата на седане WRX STi выдает 308 лошадиных сил. Вариант EJ20 Final Edition получит памятную табличку на моторе и 19-дюймовые золотистые колесные диски BBS. Спецверсия выйдет ограниченным тиражом в 555 экземпляров.

Кроме того, на стенде Subaru в Токио будет концептуальный кроссовер Viziv Adventure, вседорожник XV Advance, а также обновленный хэтчбек Impreza Sport, в состав базового оборудования которого вошел комплекс систем безопасности EyeSight.