Новый вид транспорта выйдет на один из самых длинных маршрутов города.

В Одессе завтра начнет курсировать первый электробус, переоборудованный на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии заявила заместитель директора КП «Одесгорэлектротранс» Наталья Колесниченко.

Читайте такжеСамый длинный трамвай в Украине испытали в Одессе (фото)

По ее словам, сегодня директор КП Дмитрий Жеман получает в Киеве разрешительные документы для ввода электробуса в эксплуатацию.

«Уже завтра электробус выйдет на линию», - добавила она.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Одесгорэлектротранс», электробус будет работать на одном из самых длинных троллейбусных маршрутов - №10, который соединяет жилой массив Черемушки и Пересыпский мост. Стоимость проезда составит 5 грн за поездку (стандартная цена за проезд в общественном электротранспорте Одессы).

В пресс-службе добавили, что электробус в мастерских предприятия «Одесгорэлектротранс» переоборудован с троллейбуса Skoda 21. Без контактной сети электробус может пройти около 50 км.

«В случае полной разрядки он сможет «превратиться» в троллейбус и продолжить маршрут, питаясь от контактной сети и одновременно подзаряжаясь. Сейчас на стадии подготовки вторая такая машина. Планируется производство еще трех», - сообщили в пресс-службе.