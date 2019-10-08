В Киеве более чем на сутки запретят проезд по проспекту Победы

Городские власти обнародовали изменения в работе общественного транспорта на время перекрытия движения по проспекту Победы.

С вечера 12 октября до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, предусмотрено ввести ограничения движения транспорта по проспекту Победы 12 октября в 22:00, которые будут действовать до 5:00 14 октября.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок организации работы общественного транспорта.

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода.

На этот период будет организован временный троллейбусный маршрут №5А «ул. Чернобыльская - ул. Белицкая» по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Данила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербакивского - просп. Победы – просп. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

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Также будут внесены временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

троллейбусный маршрут № 92Н («Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) - просп. Свободы»), организуется по трассе: просп. Свободы - ул. В. Порика - просп. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Воздухофлотский - ул. И.Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И.Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) - международный аэропорт «Киев» (Жуляны)

троллейбусный маршрут № 93Н («ул. Чернобыльская - ст. м. «Площадь Льва Толстого») - ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - ул. Д.Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко)

троллейбусный маршрут № 94Н («ул. Леся Курбаса - ст. м. «Площадь Льва Толстого») - ул. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Д.Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко).

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Как сообщал УНИАН, 2 октября во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко строители, задействованные в строительстве новой транспортной развязки на проспекте Победы возле станции метро «Шулявская» заявили, что 11-13 октября планируют завершить соединение конструкций нового Шулявского моста установкой на временные опоры последнего - третьего пролета. Согласно их пояснениям, проведение работ требует прекратить движения транспорта по проспекту Победы, непосредственно над которым будут устанавливать третий прогон.

Работы по демонтажу Шулявского моста начались в ночь с 16 на 17 марта и были завершены 25 апреля.

В КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции моста будет завершен до конца текущего года.

Общая стоимость реконструкции составляет 830,120 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.

Проект реконструкции Шулявского путепровода предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут длиной 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр - также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м.

По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20%.

16 августа депутат Киевсовета и бывший заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Илья Сагайдак заявил, что Киев осуществил 100% предоплату стоимости строительства Шулявского моста, что лишило город возможности влиять на подрядчика.