BMW готовит свой самый доступный электрокар на базе «единички»

Через пару лет баварцы посадят на электрическую диету хетчбэк 1 серии.

Стратегия BMW предусматривает появление на свет в ближайшие четыре года примерно дюжины полностью электрических машин и до полутора десятков подключаемых гибридов.

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Первыми на рынке должны появиться кроссовер iX3, седан i4 и электрический вседорожник iNext, которому предстоит стать технологическим флагманом этого направления.

А вот за электрическую массовость в линейке BMW станет отвечать пятидверка, которую построят на базе актуального поколения "единички". По данным издания Auto Express, ссылающегося на высокопоставленные источники, электромобиль сделают практически идентичным по дизайну хэтчу 1-й серии с традиционными ДВС, за парой исключений – "электричку" лишат привычной решетки радиатора, а кузов будут красить в более яркие и броские цвета, передает motor1.

По словам руководителя "направления i" Роберта Ирлингера, электрификация ожидает чуть ли не всю модельную линейку BMW вне зависимости от типа платформы. Утверждается, что гибкость фирменной архитектуры позволяет снабжать электромоторами любую имеющуюся у баварцев модель – от уже упомянутой 1-й серии до большого X7.

На рынке электрическая версия "единички" должна появиться в 2021 году, а именоваться она будет, скорее всего, BMW i1.