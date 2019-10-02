Tesla начнет выпуск электромобилей в Китае уже в этом месяце - СМИ

К концу года предприятие должно выпускать не менее 1000 электромобилей Model 3 в неделю.

Завод Tesla в Китае должен начать выпуск электромобилей уже в этом месяце.

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Об этом агентству Reuters сообщили неназванные источники, знакомые с вопросом.

Информаторы добавили, что пока неясно, когда будут достигнуты показатели производительности, запланированные на конец года. Сказывается неопределенность в отношении заказов, рабочей силы и поставщиков.

Американский производитель электромобилей планирует к концу этого года производить на новом заводе не менее 1000 седанов Model 3 в неделю. Предприятие поможет увеличить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке и избежать высоких импортных тарифов на ввоз американских автомобилей.

Освоение серийного производства на китайской фабрике имеет решающее значение для достижения цели, провозглашенной Tesla: выпускать 500 000 автомобилей в год к концу этого года.

Китайский завод стоимостью 2 млрд долларов — первый автомобильный завод Tesla за рубежом. Когда он выйдет на проектную мощность, здесь будут собирать 500 000 машин в год. Производительность первой очереди — 250 000 единиц.