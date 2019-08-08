Tesla поссорилась с экспертами по безопасности из-за рекламы

Поводом для конфликта послужили заявления автопроизводителя о краш-тестах Model S, проведенных NHTSA.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) резко раскритиковало рекламу Tesla, в которой утверждается, что Model 3 – «самый безопасный автомобиль среди всех транспортных средств, протестированных NHTSA».

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В ведомстве потребовали от компании прекратить позиционировать электромобиль подобным образом, передает motor.ru.

Дело в том, что еще в 2018 году специалисты из NHTSA подвергли Tesla Model 3 серии краш-тестов, по результатам которых модель набрала пять звезд из пяти возможных. Автопроизводитель вольно интерпретировал полученную оценку и использовал свою версию для продвижения электромобиля на рынке. В частности, в заявлении Tesla модель позиционируется как машина «с самой низкой вероятностью получения травм в ходе ДТП».

В NHTSA на это заявили, что «не разделяют показатели безопасности за пределами пятизвездочного рейтинга», то есть не выделяют лучшие автомобили среди тех, которые заработали по итогам краш-тестов максимальное количество звезд. Адвокаты Tesla в свою очередь не согласились с претензией экспертов по безопасности и заявили, что утверждение в рекламе машины «не вводит покупателя в заблуждение».

Это не первый конфликт Tesla и NHTSA. Так, в 2013 году Tesla Model S получила все те же пять звезд, причем при имитации сдавливания крыши электромобиль умудрился повредить оборудование в испытательной лаборатории. Однако в пресс-релизе Tesla утверждалось, что машина заработала 5,4 звезды – эту цифру позаимствовали из общего показателя безопасности транспортного средства.