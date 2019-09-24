Импорт автомобилей в Украину вырос в 2,8 раза

При этом импорт легковых автомобилей вырос в 3,2 раза - до 341,3 тысячи штук.

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-июле 2019 года вырос в 2,8 раза, до 371 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за семь месяцев в страну автомобилей составила 2,5 миллиарда долларов.

При этом импорт легковых автомобилей вырос в 3,2 раза - до 341,286 тысячи штук, на сумму 2,011 миллиарда долларов.

Коммерческих автомобилей было импортировано 28,355 тысячи штук, или на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на сумму 497 миллионов долларов.

Импорт автобусов увеличился на 19%, до 1258 штук, а их закупочная стоимость составила 33,1 миллиона долларов.

Объемы экспорта автотранспорта из Украины представители ассоциации не сообщают.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 0,3% – до 46,3 тысячи единиц.