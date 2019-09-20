НАБУ направило в Антикоррупционный суд дело о хищении 98 миллионов гривен "Укрзализныци"

Прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении 6 человек до Высшего антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Расследование факта завладения свыше 98 млн грн «Центра транспортного сервиса «Лиски», который является филиалом АО «Укрзализныця», завершено и направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАС) для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, обвинительный акт касается шести человек.

Речь идет о: начальнике филиала «ЦТС «Лиски» АО «Укрзализныця», главном инженере, и.о начальника и главном инженере Одесского отделения филиала «ЦТС «Лиски» и двух директорах коммерческих предприятий.

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Обвиняемым инкриминируют совершение уголовного коррупционного правонарушения, квалифицированного по ч.5. ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), а также уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, УК Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), («Служебный подлог»).

Как установило следствие, в 2016 году «Укрзализныця» начала реализацию проекта так называемого нового Шелкового пути, призванного обеспечить бесперебойный транзит грузов в Азию. По проекту, один из участков маршрута пролегал по Черному морю. Для переправки морем грузовых вагонов на баланс «Укрзализныци» были переданы два парома - «Герои Шипки» и «Герои Плевны».

В начале 2016 года «ЦТС «Лиски» провел тендер на закупку горюче-смазочных материалов для нужд этих двух паромов. Коммерческая компания-победитель тендера в соответствии с заключенным договором должна была поставить 6,743 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 101,5 миллиона гривень.

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Оплату по этому договору ЦТС «Лиски» осуществило в декабре 2016 года, при том, что его руководство осознавало отсутствие необходимости закупки всего законтрактованного объема горючего. Это объясняется тем, что паромы требовали существенного ремонта, который занял бы около года.

Несмотря на эти факты, коммерческая компания-победитель тендера поставила товар лишь на сумму 3,3 миллиона гривень, но оплату от ЦТС «Лиски» получила, как и договаривались, в размере 101,5 миллиона гривень. При этом обвиняемые совместно составили документы, согласно которым горючее якобы переданное на хранение частной нефтебазе, однако в ходе следствия оказалось, что топливо никогда туда не поставлялось, а сама нефтебаза непригодна для хранения горючего.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2017 года по собственным наработкам.

В НАБУ отмечают, что в результате следственных действий, проведенных его детективами в сотрудничестве с «Укрзализныцей» и Государственной аудиторской службой Украины, подозреваемые в августе 2018 года вернули «Укрзализныци» незаконно отчужденные средства в сумме 98,188 миллиона гривен.