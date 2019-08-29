BMW показала спецверсию кроссовера X6 (фото)

Баварская марка представит во Франкфурте специальную версию кроссовера X6 нового поколения, покрытого веществом, поглощающим 99,9% видимого света.

Компания BMW представила специальную версию кроссовера X6 нового поколения, разработанную совместно с британской фирмой Surrey NanoSystems.

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Об этом сообщает Autonews.ru.

"На кузов автомобиля нанесли специальную субстанцию под названием Vantablack, которая является самым черным из известных в мире веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Vantablack - особая субстанция, состоящая из углеродных нанотрубок, которая поглощает до 99,965% всего видимого глазом света, микроволн и радиоволн. Вещество, разработанное Национальной физической лабораторией Великобритании (NPL) и Surrey NanoSystems, впервые было представлено на авиасалоне в Фарнборо летом 2014 года.

"Из-за практически полного отсутствия отраженного света человеческий глаз воспринимает окрашенный в Vantablack предмет не как что-то материальное, а как провал в бездонную пустоту. Показанный на фотографиях кроссовер BMW X6 выглядит так, как будто полностью лишен очертаний кузова", - подчеркивает издание.

Вместе с этим автомобилем во Франкфурте дебютирует обычный BMW X6 третьего поколения, российские продажи которого начнутся в ноябре 2019 года. Базовым двигателем станет трехлитровый шестицилиндровый дизель мощностью 265 лошадиных сил. Кроме того, покупателям предложат автомобиль с мотором такого же объема, но с четырьмя турбинами, который выдает 400 лошадиных сил.

Бензиновая линейка представлена "шестеркой" рабочим объемом три литра и мощностью 340 сил. Наконец, топовая версия кроссовера оснащается 4,4-литровым 530-сильным твин-турбомотором, который позволяет автомобилю набирать первую "сотню" за 4,1 секунды.