В Одессе начали работу инспекторы по парковке (видео)

Пока что под дворником оставляют предупреждения, но уже с 9 сентября начнут оставлять штрафные квитанции. За мелкие нарушения - 225 грн, за более крупные – 500 грн.

В Одессе заработало подразделение инспекторов по парковке. Инспекторы следят за тем, не нарушаются ли правила парковки автомобилей.

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Пока что под дворником оставляют предупреждения, но уже с 9 сентября начнут оставлять штрафные квитанции. За мелкие нарушения - 225 грн, за более крупные – 500 грн, пишет odessamedia.net.

Получить штраф могут те, кто, например, оставляет машины менее чем в десяти метрах от перекрестка или же в зеленой зоне. Правда инспекторов пока что трое, но в перспективе планируется увеличить их количество до шестидесяти человек.

Напомним, что появление инспекторов по парковке анонсировали в мэрии 21 августа. Специально для сотрудников подразделения город закупил планшеты, на которых установлено соответствующее программное обеспечение, позволяющее работникам вносить данные о нарушителях в реестр и впоследствии их штрафовать.