В Одесском аэропорту укоротят взлетную полосу на 450 метров

В результате новая длина полосы, доступная для взлетов и посадок, составит 2350 метров вместо нынешних 2800 метров, из-за чего будет ограничен максимальный взлетный вес некоторых типов самолетов, например, Airbus A321, летающих в Одессу.

В аэропорту Одесса на 450 метров укоротят длину действующей взлетно-посадочной полосы с южного торца по курсу 340.

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Как сообщает Думская, это будет сделано для обеспечения безопасности во время строительства новой рулежной дорожки РД-А5 длиной 200 метров, которая соединит новую полосу со старой. Работы начнутся 26 августа.

В результате новая длина полосы, доступная для взлетов и посадок, составит 2350 метров вместо нынешних 2800 метров, из-за чего будет ограничен максимальный взлетный вес некоторых типов самолетов, например, Airbus A321, летающих в Одессу.

Это вынудит авиакомпании перейти на использование других авиалайнеров для полетов в Одессу или же уменьшить коммерческую нагрузку на воздушные суда, отмечает издание.

По сведению Думской, работы продлятся 52 дня. Они будут включать рытье котлована под новую рулежку, укладывание слоя щебня 0,2 метра, песочно-цементной смеси 0,15 метра, тощего бетона 0,3 метра и основной слой тяжелого бетона 0,4 метра.

Также проект включает создание новой ливневой канализации. Работы будет проводить субподрядчик «Автомагистраль-Юг».

Ранее в Одесском горсовете сообщили, что новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту Одесса, планируют ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Изначальный бюджет строительства 1 млрд 629,9 млн грн этим летом увеличили на 1 млрд 144,2 млн грн. Строительство полосы началось в 2017 году. Финансирование ведется на средства государственного бюджета. Подрядчиком является ООО «Спецремстрой».