Следующие Porsche 718 Boxster и Cayman станут электромобилями

Немецкая марка разработает гибридные и полностью электрические модификации «младших» спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman.

«Младшие» спорткары компании Porsche следующего поколения — 718 Boxster и 718 Cayman — получат полностью электрические версии. Кроме того, в компании обсуждают возможность разработки гибридных модификаций нынешних моделей.

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Об этом изданию Autocar рассказал глава немецкой марки Оливер Блюм, передает Autonews.

«У нас уже есть полностью электрические прототипы 718-х. Кроме того, сейчас мы создаем гибридную версию модели. Что касается следующего поколения, то пока непонятно, будет ли это просто автомобиль на комбинированной тяге или же мы выпустим подключаемый гибрид», — отметил Блюм.

Решение выпускать гибриды вместе с полностью электрическими модификациями связано с результатами внутреннего инженерного исследования. В частности, оно показало невозможность создания электрокара с пробегом более 300 км без внесения существенных изменений в нынешнюю среднемоторную архитектуру.

Напомним, первым серийным электрокаром компании Porsche станет четырехдверная модель Taycan, выпуск которой стартует в конце 2019 года. В состав силовой установки Porsche Taycan войдут два электрических двигателя, установленные на передней и задней оси. Суммарная отдача агрегатов, питающихся от 800-вольтовой архитектуры, составит не менее 600 лошадиных сил. Автомобиль сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды. Заявленный запас хода — 500 километров.