Движение по столичному пешеходному мосту на Труханов остров временно ограничат

Движение будет ограничено в ночь на вторник, среду и четверг.

На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров ограничат движение и будут выполнять противоаварийные работы (укреплять конструкцию плитами).

Об этом сообщила КК "Киевавтодор" в Facebook.

"Ремонт будут выполнять ночью. Объем работ - большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (на вторник, среду и четверг)", - говорится в сообщении.

Так, движение будет ограничено с 23.00 12 августа до 10.00 13 августа; с 23.00 13 августа до 10.00 14 августа; с 23.00 14 августа до 10.00 15 августа, будут частично ограничены проход пешеходов и проезд велосипедистов.

Как сообщал УНИАН, ранее на мосту "произошло падение железобетонных конструкций (противажелів) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)".