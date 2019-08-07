В Словении выпустили "самый легкий в мире" гиперкар

Новый гиперкар способен разогнаться до "сотни" всего за 2,5 секунды.

В середине сентября состоится официальная презентация гиперкара TS 900 H Apex, выпущенного компанией Tushek из Словении.

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Об этом сообщает РБК.

"Машина дебютирует на особом мероприятии на Британских островах в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас цены на Tushek TS 900 H Apex не разглашаются. Семь лет спустя тут построили вдвое не менее сильную модель - Tushek TS 900 H Apex с гибридной силовой установкой. В сравнении с японским гибридом Акура NSX, славянский гиперкар на 317 килограмм легче. Максимальная скорость машины равна 380 км/ч, а первые 100 км/ч гиперкар набирает всего за 2,5 секунды. Для сцепления с дорогой используются шины Pirelli Trofeo Series R. Особенностью автомобиля стали особые двери гильотинного типа, а еще съемная крыша, при демонтаже которой машина превращается в "таргу".

"Команда Tushek рада вернуться на автосалон Prive", - подчеркивает основатель Tushek словенский автогонщик Aljosa Tushek.

Инженеры из Словении позиционируют свою разработку, как самый легкий автомобиль в сегменте.

"Наша команда с нетерпением ожидает возможности представить нашу передовую новинку. Эти разработки сейчас включены в нашу последнюю модель и были удачно протестированы в гоночных условиях на протяжении последних месяцев", - сообщают разработчики.