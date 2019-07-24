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В Киеве на сутки перекроют движение на Шулявке

20:03, 24 июля 2019
Транспорт
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В Киеве почти на сутки перекроют проспект Победы / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, это связано с ремонтом Шулявского путепровода.

"В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

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Теги: #Киев#Шулявский мост#перекрытие дорогипогода в Киеве