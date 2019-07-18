В Украину зайдет эстонский автобусный перевозчик

Цена проезда в одну сторону не превысит 55-60 евро.

Из Украины в Эстонию и обратно можно будет добраться на автобусах компании Baltic Shuttle. Комфортабельные лайнеры будут ходить по маршруту Таллинн - Пярну - Вильнюс - Киев.

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Об этом сообщает портал Autocentre.ua.

"По словам члена правления компании-перевозчика Игоря Пашука, сейчас продолжается работа над разрешительными документами для транзита через Латвию и Беларусь", - говорится в сообщении.

Планируется, что автобусы будут ходить между Киевом и Таллинном три раза в неделю. Причем один рейс будет закреплен за Baltic Shuttle, а два других - с перевозчиками-партнерами.

"Цена проезда в одну сторону не превысит 55-60 евро. Напомним, что сейчас по маршруту Таллинн - Киев ходят автобусы двух перевозчиков Ecolines и Temptrans", - подчеркивает издание.

Комфортабельные автобусы нового перевозчика будут ходить по маршруту Таллинн-Киев.