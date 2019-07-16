Ford выпустит внедорожный универсал, который заменит сразу три марки американского бренда

Автомобиль представят в начале 2021 года и построят на платформе C2, которая уже лежит в основе нового Focus.

Компания планирует выпустить новую модель, которая станет заменой сразу трем автомобилям американского бренда — Mondeo, S-Max и Galaxy.

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Об этом сообщает Autocar со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. По его словам, новинку можно будет сравнить со внедорожным универсалом Subaru Outback.

Ожидается, что премьера новинки состоится в начале 2021 года. Автомобиль построят на платформе C2, которая уже лежит в основе Focus. В гамму моторов машины войдут бензиновые и дизельные двигатели. Также стоит ожидать появления гибридной модификации универсала, в состав силовой установки которой войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель с тремя цилиндрами и электромотор.

Пока неизвестно будет ли автомобиль предлагаться с системой полного привода. Также пока не называется название будущей модели, передает Autonews.

Еще одной новинкой Ford станет компактный кроссовер Puma. Европейские продажи автомобиля, призванного занять место между моделями EcoSport и Kuga, начнутся до конца года. Машину построили на платформе хэтчбека Ford Fiesta нового поколения. Ford Puma получил багажник объемом 456 л, что должно стать «лучшим в классе показателем». Автомобиль можно будет приобрести с силовой установкой, работающей по схеме «мягкий гибрид».

Напомним, в конце марта Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. При этом марка не покинет российский рынок полностью — компания сосредоточится на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта.