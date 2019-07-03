Российский АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей
Российский АвтоВАЗ вынужден временно приостановить выпуск автомобилей на всех производственных мощностях предприятий в Тольятти и Ижевске.
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Об этом сообщает пресс-служба Волжского автозавода, пишет Autonews.
Простой вызван «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород)».
В АвтоВАЗе отметили, что предприятие делало все возможное ради недопущения остановки производства и сейчас предпринимает все необходимые шаги для возобновления работы на сборочных линиях. При этом сложившаяся ситуация «не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada». Кроме того, в компании подчеркнули, что она оставляет за собой право взыскать с поставщика за понесенные убытки.
Это уже не первый случай, когда АвтоВАЗ вынужден приостановить сборку автомобилей в связи с невыполнением контрактных обязательств нижегородским поставщиком «Завод Автокомпонент». Так, весной 2018 г. из-за сбоя в поставках комплектующих образовался простой на линиях ижевского предприятия, где собирают Lada Vesta.