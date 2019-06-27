Легендарный Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Одиннадцатое поколение седана получит двухлитровый мотор от хот-хэтча Megane RS.

Компания Mitsubishi Motors планирует возобновить производство культовой модели Lancer Evolution. Если одиннадцатое поколение все же запустят в производство, то автомобиль будут собирать на платформе "заряженного" хэтчбека Renault Megane RS.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"Новинка станет совместной разработкой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В качестве силовой установки седан получит двухлитровый бензиновый турбомотор и роботизированную трансмиссию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что систему полного привода Mitsubishi разработает специально для модели на основе фирменной S-AWC, которая оценивает угловую скорость автомобиля и корректирует избыточную или недостаточную поворачиваемость. Из-за того, что крутящий момент распределяется между всеми колесами, а не только между передней и задней осью, автомобиль будто сам помогает входить в поворот, сокращая угол и степень заноса.

"Заряженные" седаны Lancer Evolution ушли с рынка на десятом поколении. Первая модель сошла с конвейера в 1992 году, а в 2016-м Mitsubishi прекратила производство. Последний автомобиль в России был продан в феврале 2017 года - красный Evolution с двухлитровым турбомотором мощностью 295 лошадиных сил обошелся владельцу в 2 499 000 рублей.

Компания не планировала создавать прямого преемника седану - вместо этого рассматривался вариант выпуска "заряженного" кроссовера. В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi показала концептуальный электрический кроссовер e-Evolution. По задумке японцев, его серийная версия должна была стать продолжением истории "горячих Лансеров".

Компания Mitsubishi Motors планирует возобновить производство культовой модели Lancer Evolution. Если одиннадцатое поколение все же запустят в производство, то автомобиль будут собирать на платформе "заряженного" хэтчбека Renault Megane RS.

Пока точных данных о старте производства одиннадцатого поколения Evolution нет, но ожидается, что новый седан может появиться на рынке не раньше, чем через три года. В семействе должна появиться еще версия в кузове хэтчбек.