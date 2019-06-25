Американцы рассказали об опасностях систем помощи водителям

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты исследования, показавшего слабые стороны современных систем полуавтоматического управления.

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел исследование наиболее распространенных систем помощи водителям на дороге. Специалисты выяснили, что далеко не все автомобилисты точно знают о предназначении этих комплексов, а также то, что зачастую сами автопроизводители дают неверную информацию о своих электронных «помощниках».

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Согласно сообществу автомобильных инженеров (SAE International), существует шесть степеней автоматизации управления — от полностью ручного режима («нулевой уровень») до полностью автоматического («автопилот пятого уровня»), когда водитель может вообще не вмешиваться в управление машиной, пишет Autonews.

На данный момент в свободной продаже доступны автомобили с вспомогательными системами первого и второго уровня. Речь идет о функции автоматического удержания автомобиля в занимаемой полосе движения и адаптивном круиз-контроле, когда электроника самостоятельно поддерживает необходимую скорость и дистанцию до впередиидущей машины.

При этом от водителя по-прежнему требуется постоянно держать руки на рулевом колесе и в любой момент быть готовым взять управление на себя. В то же время наименования некоторых комплексов могут сбить водителя с толку. Всего было исследовано пять основных вспомогательных систем: Autopilot (Tesla Motors), Traffic Jam Assist (Audi и Acura), Super Cruise (Cadillac), Driving Assistant Plus (BMW) и ProPilot Assist (Nissan)

Выяснилось, что фирменная система компании Tesla Motors имеет название Autopilot, которое потенциально сигнализирует автомобилисту о том, что он может отвлечься от управления. Так, практически половина (48%) из 2000 опрошенных водителей заявило, что при включенной функции Autopilot можно убрать руки с руля (против 33% у других систем в среднем).

Кроме того, достаточно большое количество респондентов заявили, что при активном «Автопилоте» можно разговаривать по телефону, читать книгу, смотреть на пейзажи по сторонам или набирать текстовые сообщения. Наконец, 6% водителей допустили, что Autopilot позволяет даже вздремнуть за рулем (против 3% в отношении остальных систем). На данный момент известно как минимум о нескольких фатальных инцидентах, случившихся по вине водителей Tesla, чрезмерно доверившихся электронике.

Плюс ко всему специалисты IIHS отметили важность корректного отображения данных и доступности информации о работе вспомогательных систем. С дисплея водитель может узнать, как электроника реагирует на ту или иную ситуацию или, когда, например, функция временно отключается.

К примеру, при активном круиз-контроле впередиидущий автомобиль может скрыться за холмом и исчезнуть с радара. Или, скажем, дорожная разметка может внезапно кончиться и стать незаметной для камер автомобиля. В частности, исследование показало, что большая доля водителей просто не знает, как именно им поступать в подобных ситуациях.