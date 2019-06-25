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Американцы рассказали об опасностях систем помощи водителям

11:31, 25 июня 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел исследование наиболее распространенных систем помощи водителям на дороге. Специалисты выяснили, что далеко не все автомобилисты точно знают о предназначении этих комплексов, а также то, что зачастую сами автопроизводители дают неверную информацию о своих электронных «помощниках».

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Согласно сообществу автомобильных инженеров (SAE International), существует шесть степеней автоматизации управления — от полностью ручного режима («нулевой уровень») до полностью автоматического («автопилот пятого уровня»), когда водитель может вообще не вмешиваться в управление машиной, пишет Autonews.

На данный момент в свободной продаже доступны автомобили с вспомогательными системами первого и второго уровня. Речь идет о функции автоматического удержания автомобиля в занимаемой полосе движения и адаптивном круиз-контроле, когда электроника самостоятельно поддерживает необходимую скорость и дистанцию до впередиидущей машины.

При этом от водителя по-прежнему требуется постоянно держать руки на рулевом колесе и в любой момент быть готовым взять управление на себя. В то же время наименования некоторых комплексов могут сбить водителя с толку. Всего было исследовано пять основных вспомогательных систем: Autopilot (Tesla Motors), Traffic Jam Assist (Audi и Acura), Super Cruise (Cadillac), Driving Assistant Plus (BMW) и ProPilot Assist (Nissan)

Выяснилось, что фирменная система компании Tesla Motors имеет название Autopilot, которое потенциально сигнализирует автомобилисту о том, что он может отвлечься от управления. Так, практически половина (48%) из 2000 опрошенных водителей заявило, что при включенной функции Autopilot можно убрать руки с руля (против 33% у других систем в среднем).

Кроме того, достаточно большое количество респондентов заявили, что при активном «Автопилоте» можно разговаривать по телефону, читать книгу, смотреть на пейзажи по сторонам или набирать текстовые сообщения. Наконец, 6% водителей допустили, что Autopilot позволяет даже вздремнуть за рулем (против 3% в отношении остальных систем). На данный момент известно как минимум о нескольких фатальных инцидентах, случившихся по вине водителей Tesla, чрезмерно доверившихся электронике.

Плюс ко всему специалисты IIHS отметили важность корректного отображения данных и доступности информации о работе вспомогательных систем. С дисплея водитель может узнать, как электроника реагирует на ту или иную ситуацию или, когда, например, функция временно отключается.

К примеру, при активном круиз-контроле впередиидущий автомобиль может скрыться за холмом и исчезнуть с радара. Или, скажем, дорожная разметка может внезапно кончиться и стать незаметной для камер автомобиля. В частности, исследование показало, что большая доля водителей просто не знает, как именно им поступать в подобных ситуациях.

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Теги: #автомобиль#Tesla#автопилот