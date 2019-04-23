Tesla показала работу полноценного автопилота на видео

Американская компания представила новый модуль автопилота Full Self-Driving (FSD), который Илон Маск назвал лучшим компьютерным чипом в мире.

Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.

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Ролик показали в рамках мероприятия Autonomy Day, где состоялась премьера нового модуля автопилота Full Self-Driving (FSD), пишет Autonews.

По словам главы американского производителя электрокаров Илона Маска, модуль FSD «объективно является лучшим в мире компьютерным чипом». В марте Tesla уже запустила серийное производство лифтбеков Model S и кроссоверов Model X, оснащенных новой системой автономного управления. Примерно в середине апреля модулем FSD начали комплектовать самую доступную модель автопроизводителя — Model 3.

Что касается самого видеоролика, то в нем показано, как электрокар Tesla Model 3 без участия водителя останавливается перед светофорами, меняет полосы движения, совершает обгоны, съезжает с автомагистрали на развязку и возвращается обратно.

Кроме того, в ролике видны некоторые новые возможности интерфейса FSD. К примеру, на дисплей информационно-развлекательного комплекса теперь выводится динамическое изображение самого перекрестка при приближении к нему, тогда как у нынешней системы Autopilot такой функции нет.