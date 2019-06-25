"Укрзализныця" выпустит евробонды

Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B- (EXP)" планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци", представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.

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Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Отмечается, что выпуск новых облигаций запланирован на конец июня - начало июля 2019 года, после чего Fitch планирует преобразовать ожидаемый рейтинг в окончательный рейтинг.

Также сообщается, что облигации будут выпущены с единственной целью – финансирование займа Rail Capital Markets Plc для «Укрзализныци».

«Все поступления от кредита будут использованы компанией в процессе обычной деятельности. Выплаты по облигациям связаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрзализныця» при поддержке Кабинета министров Украины своевременно осуществила погашение первой части еврооблигаций на 150 млн долл. и выплатила очередной купонный доход по ним.