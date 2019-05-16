Ford Focus ST стал универсалом (фото)

Модель доступна с бензиновым и дизельным двигателем.

Компания Ford представила на европейском рынке Focus ST четвертого поколения в кузове универсал. Новинка технически не отличается от хэтчбека и будет доступна с бензиновым или дизельным двигателем.

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Универсал Ford Focus ST могут оснастить 2,3-литровым EcoBoost (280 сил и 420 Нм момента) или дизелем EcoBlue объемом два литра (190 сил и 400 Нм момента), пишет motor.ru.

Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», но для бензинового чуть позже предложат семиступенчатую автоматизированную коробку передач с функцией Adaptive Shift Scheduling (подстраивает алгоритм переключений под стиль вождения).

Бензиновые Focus ST получили электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD. Кроме того, они могут комплектоваться пакетом Performance с трековым режимом работы электроники и лонч-контролем. Вдобавок у Focus ST c 2.3 есть система «антилаг», разработанная для суперкара GT и пикапа F-150 Raptor: в режимах Sport и Track она дольше держит дроссель открытым, поддерживая скорость вращения крыльчатки турбокомпрессора.

С места до «сотни» хэтчбек Focus ST разгоняется за 5,7 секунды, универсал — за 5,8 секунды. Машины с дизельными двигателями проделывают это же самое за 7,6 и 7,7 секунды соответственно. Максимальная скорость бензиновых версий ограничена на отметке 250 километров в час, дизельных — 220 километров в час.