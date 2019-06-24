MINI показал самый быстрый хэтчбек в своей истории

«Заряженный» хэтчбек MINI John Cooper Works GP нового поколения, получивший 300-сильный мотор, проехал «Северную петлю» «Нюрбургринга» быстрее 8 минут.

Компания MINI представила закамуфлированный прототип «заряженного» хэтчбека John Cooper Works GP нового поколения, который должен стать самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки. Автомобиль дебютировал в Германии в преддверии суточного марафона «24 часа «Нюрбургринга».

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Трековый хот-хэтч оснащен двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей «более 300 лошадиных сил». Судя по всему, внешность машины выполнят в стиле одноименного прототипа, представленного в 2017 г. на Франкфуртском автосалоне. В частности, товарный автомобиль получит массивное заднее антикрыло с двумя секциями, а также сдвоенные патрубки выпускной системы, легкосплавные колесные диски и большой диффузор, пишет Autonews.

По предварительным данным, в конструкции хэтчбека применят легкие материалы. Плюс ко всему модернизации подвергнется шасси, подвеска и тормозные механизмы.

В компании отметили, что новый MINI John Cooper Works GP проезжает «Северную петлю» «Нюрбургринга» быстрее 8 минут, тогда как предшественник показывал время в 8 минут и 23 секунды.

Предполагается, что MINI John Cooper Works будет официально представлен в ближайшее время. Продажи новинки, тираж которой ограничат 3000 экземплярами, стартуют в 2020 году.