Установка столбиков на тротуарах перед пешеходными переходами станет обязательной

В Минрегионе отметили, это необходимо, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации - они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует сделать обязательной установку металлических столбиков на тротуарах перед пешеходными переходами при строительстве новых и реконструкции, и капремонте существующих дорог с целью повышения безопасности для пешеходов.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, это предусмотрено в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) «Улицы и дороги населенных пунктов».

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения - металлические столбики. Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации - они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасая людям жизнь", - написал Парцхаладзе.

"Поэтому в новых изменениях в ГСН относительно улиц и дорог мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне. Надеюсь, в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная", - добавил замминистра.

По словам Парцхаладзе, согласно проекту изменений в ГСН, для безопасного пребывания людей на тротуарах возле пешеходных переходов в одном уровне их необходимо отделять от проезжей части путем установления ограничительного ограждения 3-й группы (металлические столбики).

При этом он напомнил, что сейчас уже действует норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.