В Украине могут изменить дорожное покрытие возле остановок

Минрегион предлагает обустраивать на остановках общественного транспорта более прочное покрытие.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разрабатывает проект изменения государственной строительной нормы (ГСН), которым предлагается обустраивать на остановках общественного транспорта специальное, более прочное покрытие для автобусов/троллейбусов/маршрутных такси.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, предложение об изменениях в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов" обрабатывает "ГосдорНИИ".

По словам чиновника, это будет способствовать повышению устойчивости асфальтобетонного покрытия к разрушению и минимизирует образование вследствие этого колеи - когда во время торможения транспорта на этих участках дороги появляются волнообразные наплывы и выбоины.

"Мы продолжаем изучать и анализировать зарубежный опыт в повышении безопасности и качества дорог. Есть предложение - проектировать на остановках общественного транспорта более прочное покрытие для автобусов или троллейбусов. Это позволит улучшить устойчивость и прочность этих участков дороги, а также к минимуму сведет образования колееподобных волн и выбоин, которые появляются в результате торможения транспорта. Сегодня на многих остановках такое явление встречается. По подсчетам экспертов, такие укрепленные участки дороги могут прослужить до 30% дольше, чем обычные», - написал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что более прочное покрытие на участках дороги возле остановок может устраиваться, например, из цементобетона или асфальтобетона с армированием специальными решетками (геосинтетическими, металлическими, композитными).

Кроме того, по словам Парцхаладзе, проектирование такого покрытия сможет существенно повлиять на повышение безопасности людей на остановках путем уменьшения тормозного пути общественного транспорта до 20%. То есть, пути от начала торможения транспорта до его полной остановки.

"Кстати, в Евросоюзе принято считать опасными все машины, которые не могут остановиться за 40 метров при торможении со 100 км/ч, а в Украине таких - большинство. Также тормозной путь увеличивается в несколько раз в различных погодных условиях (снег, дождь) и условиях увеличения скорости, зависит от многих факторов, как качество дорожного покрытия, состояние шин и тормозов, масса автомобиля и тому подобное. Поэтому возможность искусственного уменьшения тормозного пути при устройстве специального прочного покрытия на остановках является вполне обоснованной", - добавил замминистра.

По словам Парцхаладзе, практика проектирования такого покрытия на остановках сегодня распространена в странах Европы, в частности, в Бельгии и Нидерландах.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.