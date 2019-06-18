В Париже проходит 53-й авиасалон "Ле Бурже" (фото, видео)

В Париже представители компании Boeing извинились перед семьями жертв авиакатастроф лайнеров "737 Макс" в Индонезии и Эфиопии.

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