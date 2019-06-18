В Париже проходит 53-й авиасалон "Ле Бурже" (фото, видео)
11:20, 18 июня 2019Транспорт
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В Париже представители компании Boeing извинились перед семьями жертв авиакатастроф лайнеров "737 Макс" в Индонезии и Эфиопии.
Иллюстрация REUTERS
Во Франции стартовало крупнейшее авиашоу Ле Бурже близ Парижа.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
В первый день Франция, Германия и Испания представили проект по созданию истребителя будущего.
В Париже представители компании Boeing извинились перед семьями жертв авиакатастроф лайнеров "737 Макс" в Индонезии и Эфиопии.
Тем временем, главный конкурент Boeing - Airbus представил новый узкофюзеляжный самолет.
Подробнее смотрите в видеоматериале:
В Париже стартовал 53-й авиасалон "Ле Бурже"
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