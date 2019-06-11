В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения

15:33, 11 июня 2019
Транспорт
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Законопроект уже передан в Верховную Раду / фото УНИАН

В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

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Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду.

По словам руководителя агентства Славомира Новака, в рамках программы децентрализации дороги областного и сельского значения будут переданы на баланс объединенных территориальных общин. 

«Такая практика позволит местным властям оперативно реагировать на дорожные проблемы и быстрее их ремонтировать за местный счет. Например, Кочубеевская объединенная территориальная община на Херсонщине с 2015 года увеличила свой бюджет в десятки раз и даже открыла центр предоставления административных услуг, а еще отремонтировала дороги, которые никогда не видели асфальта», - цитирует пресс-служба Новака.

Отмечается, что построить нормальные дороги в селах удалось за местный счет и за инвестиции, выделенные на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин (субвенции). 

«Теперь же местные власти хотят ремонтировать и областные дороги, поскольку сейчас за ними, якобы, не ухаживают вообще. Сейчас в общине передали собственные средства в областной бюджет, чтобы так, без нарушения закона, там отремонтировали трассу», - подчеркнул Новак.

Как сообщал УНИАН, ранее Новак заявлял, что проект законодательного акта о передаче на баланс областей дорог территориального значения находится на согласовании в комитетах Верховной Рады.

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Теги: #Укравтодор#дороги в Украине#ямы на дорогах