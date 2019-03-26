В Украине запустили портал мониторинга расходов на ремонт дорог

Каждый автомобилист с каждого приобретенного литра топлива для своего авто уплачивает 0,21 евро акцизного сбора, 0,16 из которых направляется в Дорожный фонд для финансирования строительства и ремонта дорог.

Офис эффективного регулирования (BRDO) запустил портал мониторинга финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог Украины, где каждый может в режиме онлайн отследить ход выполнения дорожных работ и объем освоения бюджетных средств на эти цели в конкретной области.

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Данный портал презентовал глава BRDO Алексей Гончарук на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы воспользовались открытыми данными и решили собрать их в одном портале… Вы имеете право знать, каким образом бюджетные средства тратятся на строительство и ремонт дорог. Для этого мы и создали этот портал мониторинга расходов средств, которые мы с вами направляем на дороги", - сообщил Гончарук.

Глава BRDO отметил, что каждый автомобилист с каждого приобретенного литра топлива для своего авто уплачивает 0,21 евро акцизного сбора, 0,16 из которых направляется в Дорожный фонд для финансирования строительства и ремонта дорог, который заработал с 1 января 2018 года.

"Дорожный фонд является однозначным позитивом как целевой источник финансирования дорожной сферы. Но по факту, бесплатные дороги в Украине – это миф, все наши дороги являются платными. Например, проехав из Киева в Одессу, вы уплачиваете более 200 грн в Дорожный фонд, направляя средства на надлежащее качество дорог. Но оно таким не является", - отметил Гончарук.

По словам руководителя сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO Владислава Притоманова, который также присутствовал на пресс-конференции, данный портал позволит эффективно контролировать использование средств на ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения, на безопасность движения, а также отслеживать тендеры в областях по ремонту дорог и фактически освоенные средства на эти цели.

Притоманов также отметил, что с 2016 года по январь 2019 года 40% дорог строились государственной акционерной компанией "Автомобильные дороги Украины", которая является дочерним предприятием "Укравтодора".

"Фактически, 40% денег тратились заказчиком и передавались своему предприятию и 60% использовались частными подрядчиками", - подчеркнул руководитель профильного сектора BRDO.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин поблагодарил Офис эффективного регулирования за создание данного портала и отметил, что "Укравтодор" предоставляет Мининфраструктуры отчеты об объемах выполненных дорожных работ и соответствующих расходах, а министерство анализирует данную информацию, сопоставляя ее с открытыми данными на подобных ресурсах.

"Никто не запрещает работникам СБУ пользоваться этим порталом и тоже проводить анализ. Если мы как министерство будем выявлять факты нарушения, мы обязаны согласно действующему законодательству сообщить об этом в правоохранительные органы, что мы и будем делать, пользуясь данным порталом в том числе", - добавил Сасин.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Справка УНИАН. BRDO (Better Regulation Delivery Office) – независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и в рамках Инициативы EU4Business с целью улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.