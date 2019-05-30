Lexus показал обновленный кроссовер RX (фото)

Визуально автомобиль изменился за счет новых бамперов, переработанной решетки радиатора, модернизированных фар и фонарей, а также противотуманок новой формы.

Компания Lexus представила обновленный кроссовер RX, который выйдет на рынок осенью 2019 года.

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Визуально автомобиль изменился за счет новых бамперов, переработанной решетки радиатора, модернизированных фар и фонарей, а также противотуманок новой формы, пишет kommersant.

У машины усилен кузов, стали толще стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроены подвеска и электроусилитель руля — заявлено, что это позволило улучшить управляемость кроссовера.

Интерьер Lexus RX практически не поменялся. В топовых комплектациях теперь доступна обновленная мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Усовершенствован комплекс систем активной безопасности, а у версии Lexus RX L добавлена возможность настраивать кресла третьего ряда.

Технически кроссовер не изменился и не поменялся перечень комплектаций, но теперь версия F Sport доступна в двух вариантах — базовый включает в себя только спортивный декор, а более продвинутый предусматривает и технические доработки.