Власти США намерены проверить все поколения лайнеров Boeing 737 - СМИ

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев.

Самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737.

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Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, авиавласти США не подвергают сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако считают необходимым провести тщательную проверку процедур, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях, передают vedomosti. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max.

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.

Как сообщал УНИАН, полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, тогда в результате авиакатастрофы погибло 189 человек. Второй упал в Эфиопии в марте этого года, на его борту находилось 157 человек, никто из них не выжил.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Многие страны мира, включая США и Евросоюза, на время расследования запретили эксплуатацию самолетов этого типа.