Американские авиалинии снова продлили запрет на использование проблемных Boeing 737 MAX

Он коснется 115 рейсов в день, порядка 1,5% всех полетов за день в летний период.

Компания American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX по 19 августа. Он коснется 115 рейсов в день, порядка 1,5% всех полетов за день в летний период.

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Как напоминает CNBC, отказ от полетов MAX произошел в середине марта.

Как сообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.

США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

Однако, вечером 13 марта президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.