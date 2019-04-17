6800 километров: Гройсман подсчитал, сколько дорог отремонтировали и построили за три года

Премьер отметил, что ремонт и строительство дорог является приоритетом для правительства.

За последние три года в Украине отремонтировано и построено 6800 км дорог, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

Читайте такжеИз Львова до Мукачево за полтора часа: "Укравтодор" рассказал о постройке новой трассы

«Мы построили (и отремонтировали – УНИАН) 6800 км дорог только за три года. Фактически 2017 год стал прорывным для нас», - сказал он.

Премьер добавил, что была создана новая система, которая будет генерировать все больше качественных дорог – Дорожный фонд.

Также Гройсман отметил, что ремонт и строительство дорог является приоритетом для правительства.

«Я понимаю, что дорог очень много в плохом состоянии. Но нас ругают не за те дороги, которые мы сделали, а за те, которые мы еще не сделали. Я подчеркиваю, что системная работа позволит отремонтировать все дороги Украины. Но для этого нужно время», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность «Укравтодор». За 120 тыс. км дорог местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами, с 1 января 2018 года отвечают областные госадминистрации.