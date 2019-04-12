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Из Львова до Мукачево за полтора часа: "Укравтодор" рассказал о постройке новой трассы

15:49, 12 апреля 2019
Транспорт
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Между Львовом и Мукачево построят автомагистраль / фото ukravtodor.gov.ua

Европейский инвестиционный банк выразил предварительную готовность оказать грантовую помощь для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) европейского образца для строительства новой автомагистрали Львов - Мукачево - Ужгород с ответвлением к венгерской границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

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Отмечается, что дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов - Мукачево до 1 часа 30 минут против нынешних 3 часов 30 минут. 

«Новая автомагистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/ч»,- говорится в сообщении. 

По словам советника главы «Укравтодора» Александра Кавы, этот коридор очень важен для Украины, ведь по нему направляется основной экспортный поток в страны Южной и Юго-Западной Европы. 

«Кроме этого, новая дорога также обеспечит стабильное соединение с Закарпатской областью",- сказано в сообщении. 

Также отмечается, что дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП «Дыйда» и словацкой D1 через КПП «Ужгород».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля «Укравтодор» открыл участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка.

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Теги: #Львов#Мукачево#строительство дорогипогода во Львове