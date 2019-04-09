"Укравтодор" открыл участок первой бетонной дороги в Украине (видео)

Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло участок первой цементобетонной дороги Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе Полтавской области.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

«Только что открыли движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобеляцком районе! Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Первым проехал черный Мерседес! Как думаете, это хороший знак?»,- говорится в сообщении.

Открытие участка дороги прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет! Впервые в Украине! Такого до нас не делал никто", - написал он.