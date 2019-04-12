На украинских АЗС продолжает дорожать автогаз

По состоянию на 12 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,15 гривни/литр.

В период с 11 по 12 апреля в крупных сетях АЗС OKKO и WOG стоимость автогаза выросла на 20 копеек за литр, до 13,79-13,88 гривни/литр.

Читайте такжеВ Украине подорожали бензин и дизтопливо

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Также сообщается, что KLO и "БРСМ-Нафта" цена выросла на 10 копеек за литр, до 13,59 гривни и 13,29 гривни, соответственно.

В свою очередь, на столичных станциях Avantage 7 газ вырос в цене на 10 копеек за литр, до 12,55 гривни/литр.

Отметим, что в Харьковском регионе цены выросли на 10-20 копеек за литр в сетях U.GO (сеть АЗС "Укргазвыдобування") и Marshal – до 13,10 гривни. На "Род-Нике" цена выросла до 13,20 гривни.

По состоянию на 12 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,15 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.