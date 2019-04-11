Цена на автогаз в Украине превысила 13 гривень за литр

Ряд сетей АЗС в Украине в апреле повысили цены на сжиженный газ на 5-40 копеек за литр.

Средние цены на сжиженный газ в Украине по состоянию на 11 апреля выросли до 13,06 грн/л.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС WOG в Киеве цены повысились на 10 копеек за литр, до 13,68 грн. На АГЗП "Барс" в столице газ подорожал на 10 копеек за литр, до 12,89 грн. На АЗС UPG цены на автогаз повысились также на 10 копеек за литр, до 13,10 грн.

В региональных сетях сжиженный газ продолжил повышение на 5-40 копеек за литр. Цены повышали Parallel, BVS, ZOG, Jazz Oil, «Автотранс» и др.

Отмечается, что по состоянию на 11 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,06 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.