Очереди на границе из-за "евроблях" исчезли - ГПСУ

Глава Госпогранслужбы отметил, что в период льготной растаможки "евробляхи" часто пересекали границу.

На границах практически исчезли очереди из-за уменьшения автомобилей на иностранной регистрации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы Госпогранслужбы Петра Цигикала.

По его словам, Госпогранслужба в границах своей компетенции поддерживает необходимый режим в пунктах пропуска, то есть принимает все меры по соблюдению порядка и недопущения их блокировки.

Цигикал отметил, что до тех пор, пока действовали сроки на растаможку, автомобили с еврономерами часто пересекали границу. Сейчас же очереди на границах практически исчезли.

"Те люди, которые жили в приграничных районах, они постоянно должны были раз пять в сутки выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество. Сегодня это единичные случаи, где, как говорят - пройдут или не пройдут... Сегодня есть небольшие очереди - это грузовые автомобили и туристы, и так далее", - рассказал глава ГПСУ.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба еще в декабре прошлого года фиксировала уменьшение пассажиропотока на участке западной границы Украины на 5%, и транспортных средств - почти на 15%. В Госпогранслужбе объясняют уменьшение потока машин через западную границу принятием закона о растаможивании "евроблях".

Напомним, в ноябре 2018 года депутаты проголосовали за дешевую и льготную "растаможку". Был также усилен контроль за "евробляхами": запрещено передавать во владение автомобили на иностранной регистрации, а полиция получила право останавливать эти авто и проверять через базы, не просрочили ли они срок пребывания в Украине.

Несогласные с таким решением владельцы автомобилей на иностранной регистрации с 20 ноября объявили бессрочную "акцию гражданского неповиновения" в 46 городах Украины. Митингующие требовали отменить законопроекты №8487 и №8488, которые были приняты без учета их требований.

А 25 ноября "евробляхеры" заблокировали движение на всех шести пунктах пропуска украинско-польской границы на территории Львовской области. Аналогичные шаги протестующие против новых правил растаможивания автомобилей на еврономерах предприняли в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Несмотря на массовые протесты владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, законы о растаможивании "евроблях" все же вступили в силу 25 ноября.