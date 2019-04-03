Суд закрыл дело против Омеляна и снял арест имущества

При этом в части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе.

Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении и снял арест имущества.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко.

«Дело закрыто в части незаконного обогащения и снят арест имущества», - сообщила она.

При этом Томко отметила, что в части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе.

«Мы уверены в собственной правоте. Об этом как раз шла речь с министром транспорта Румынии в Бухаресте на прошлой неделе. Господин Кук был вынужден уйти с должности из-за сфабрикованных политических обвинений антикоррупционного бюро Румынии в 2017 году, отстоял свое честное имя во всех судах и на позапрошлой неделе вернулся на свою должность министра транспорта», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в феврале Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

13 сентября 2018 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до настоящего времени находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабками в подземных переходах", и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.