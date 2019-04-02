Цены на бензин снова растут

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизтопливо на 40-50 копеек за литр. Средняя розничная цена бензина А-95 составила 28,51 грн за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 1 по 2 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 40-50 копеек за литр.

Читайте такжеРынок новых легковых авто в Украине: топ-5 лидеров продаж

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС OKKO бензины подорожали на 0,5 - 1 грн/л, до: А-92 – 29,99 грн, А-95 – 30,99 грн, А-95 Pulls – до 31,99 грн

На столичных АЗС Shell бензины подорожали на 40 копекк за литр, а ДТ – на 10 копеек за литр, до: А-92 – 28,49 грн, А-95 – 30,29 грн, А-95 V-Power – 32,79 грн, ДТ – 29,89 грн, ДТ V-Рower – 32,39 грн.

Таким образом, по состоянию на 2 апреля средние цены на АЗС в Украине составили: А-92 – 27,38 грн/л, А-95 – 28,51 грн/л, А-95 Премиум – 29,73 грн/л, ДТ – 28,13 грн/л.

Также сообщается, что в период 1-2 апреля цены на сжиженный газ в рознице выросли на 10-20 коп./л. Так, на 2 апреля средняя розничная стоимость автогаза в Украине выросла до 12,63 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.