Ryanair открывает новые международные маршруты из аэропорта Ярославского в Харькове

Уже в июне 2019 года самолёты начнут летать по маршруту Харьков-Краков (Польша), а в октябре — по маршруту Харьков-Вильнюс (Литва).

Международный аэропорт «Харьков», принадлежащий группе DCH Александра Ярославского, начинает сотрудничество с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair.

Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции в Международном аэропорту «Харьков». Здесь впервые назвали точные маршруты первых авиаперелетов воздушных судов Ryanair из «первой столицы» - пассажиры смогут воспользоваться услугами авиакомпании для того, чтобы посетить польский Краков и Вильнюс, столицу Литвы.

«Мы рады, что Харьков стал третьим украинским аэропортом для Ryanair. В 2019г. мы планируем связать Украину с 24 городами в 11 странах и перевезти за год 1,4 миллиона пассажиров», — рассказал о планах компании в Украине, Михал Качмажик, исполнительный директор Ryanair Sun.

«Нам приятно, что именно харьковский аэропорт был выбран такой значимой авиакомпанией для сотрудничества. Мы уже пообщались с представителями Ryanair о дальнейших планах и надеемся, у нас впереди ещё много общих проектов», — подчеркнула Юлия Светличная, председатель Харьковской областной государственной администрации.

Читайте такжеКрупнейший европейский лоукостер Ryanair купил австрийскую авиакомпанию

«Открытие рейсов авиакомпании Ryanair из аэропорта «Харьков» — результат длительных переговоров. Впервые с Ryanair мы провели встречу ещё в 2010 году на форуме Routes, который проводился на базе нашего аэропорта. Именно этот момент стал отправной точкой в наших взаимоотношениях. Начало сотрудничества с Ryanair открывает большие возможности для расширения маршрутной сети харьковского аэропорта, ведь эта лоукост-авиакомпания является крупнейшей авиакомпанией в Европе», — рассказал о переговорах с ведущим европейским авиаперевозчиком и будущих перспективах Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта «Харьков» «Нью Системс АМ», входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Уже в июне 2019 года самолёты начнут летать по маршруту Харьков-Краков (Польша), а в октябре — по маршруту Харьков-Вильнюс (Литва). Рейсы в оба города будут осуществляться дважды в неделю. В честь начала сотрудничества Международного аэропорта «Харьков» и Ryanair первым пассажирам предлагают скидки на билеты в Краков при условии их приобретения до полуночи четверга 28 марта текущего года по цене от €14,99. Билеты доступны к покупке на сайте авиакомпании.

Ирландская авиакомпания Ryanair — крупнейший европейский лоукост-перевозчик. Свыше 450 ее воздушных судов летают на более чем 1 600 направлениях, связывая регулярным сообщением 215 аэропортов 34 стран. В 2018 году Ryanair обслужил 139,2 миллионов пассажиров.

Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых инфраструктурных объектов «первой столицы» Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого терминала, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта «Харьков» воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году международный аэропорт «Харьков» открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, и в 2019 году продолжит увеличиваться. В 2019 году аэропорт Харькова планирует увеличить пассажиропоток на 25% до 1,2 миллиона путешественников за счет привлечения новых авиаперевозчиков и запуска новых рейсов. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.