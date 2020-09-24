С 24 сентября 2020 года Vodafone Украина запускает в коммерческую эксплуатацию услугу «Умный учет водоснабжения» на базе собственной сети NB-IoT.

Умный учет водоснабжения – это комплексное решение, котороепозволяет автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов. Vodafone предлагает клиентам – ОСМД, ЖЭКам, коммунальным предприятиям – инновационное для Украины решение учета воды на уровне многоквартирного дома.

Сейчас в Украине учет воды производится преимущественно в ручном режиме. Такой сбор связан с рядом проблем. Так, данные вручную вносят в журнал учета, а затем вручную переносят в системы, где начисляются платежи. А значит точность данных зависит от человеческого фактора. Еще одна сложная задача –снять показатели практически одновременно – в последние дни отчетного периода. Чтобы охватить все узлы учета, коммунальщики вынуждены увеличивать количество персонала, который не используется эффективно в остальное время. Кроме отсутствия точных данных, неэффективных временных и денежных затрат, коммунальщики часто сталкиваются с невозможностью попасть в подвальное помещение, где находятся домовые счетчики. Также актуальным остается вопрос дополнительных ресурсов для того, чтобы хранить и обрабатывать данные.

«Умный учет водоснабжения» помогает избежать этих проблем. Пользователи услуги смогут:

- автоматизировать сбор и учет данных, а также исключить человеческий фактор;

- работать с данными через web-интерфейс;

- настраивать периодичность сбора данных и систему оповещений под свои потребности;

- окупить затраты на оборудование за период от 9 месяцев, в зависимости от количества подключенных узлов учета;

- обеспечить автономность работы оборудования телеметрии –срок работы модема с технологией NB-IoT для автоматического сбора и передачи данных со счетчиков составляет 10 лет.

Коммерческому запуску услуги предшествовали многочисленные тесты пользовательского оборудования и сети, а также пилотные проекты с водоканалами. Это позволило сформировать наиболее целесообразный для коммунальщиков функционал, отраженный в настройках интерфейса. Он позволяет:

- настроить автоматический сбор и хранение данных;

- управлять данными для коммерческого и технологического учета ресурсов;

- проводить аналитику и планирование;

- получать данные о нагрузке на насосную станцию;

- получать тревожные оповещения;

- выгружать данные в доступных форматах и через АРI.

Стоимость услуги «Умный учет водоснабжения» не является статической и зависит от таких факторов, как тип оборудования, с которым работает клиент, инфраструктура сети, количество точек телеметрии. Поэтому каждое решение будет индивидуальным. Выяснить детали и оставить заявку на подключение можно по ссылке.

Напомним, что устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.

IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.

Vodafone Украина подключен к глобальной IoT платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone получили доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.

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Автор: УНИАН