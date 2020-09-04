Комиссия создала раздел, где публикуется информация для информирования населения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, будет информировать о влиянии 4G и 5G на здоровье людей.

Об этом говорится на сайте НКРСИ.

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Специальный раздел

«Комиссия принимает данную проблему серьезно и создала этот раздел, где публикуется информация для информирования населения и заинтересованных организаций о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей», - отметили в НКРСИ.

В частности раздел содержит информацию о новостях в этой сфере, общую информацию, данные Международного союза электросвязи (ITU), ЕС и регуляторных органов связи стран ЕС.

НКРСИ также приглашает представителей общественности, заинтересованных в изучении влияния технологий 4G и 5G на человека, присоединиться к обсуждению и информированию о проблематике.

Петиция о запрете 5G

6 июля 2020 года петиция, которая призывает запретить использование 5G-связи в Украине, набрала 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины.

21 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского проинформировать население страны о влиянии мобильных технологий 4G и 5G на здоровье людей.

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Автор: УНИАН