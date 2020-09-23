В Украине анонсировали выход Mi Smart Band 4 NFC с новой функцией.

Компания Xiaomi объявила о запуске в Украине Mi Smart Band 4 NFC — модификации фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты.

Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard и доступен эксклюзивно для держателей карт этой платежной системы, сообщает Nnachasi.

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Основные функции

Mi Smart Band 4 NFC имеет все основные функции Mi Smart Band 4:

цветной OLED-дисплей

большой запас автономной работы

корпус с водонепроницаемостью до 5 АТМ

поддержка отслеживания плавания

управление музыкальным плеером

Главная особенность этой модели — NFC-чип, благодаря которому можно оплачивать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Безконтактна оплата

Первыми оценить преимущества бесконтактной оплаты умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC смогут владельцы карт Mastercard от 10 банков: А-Банк, Альфа-Банк, «Банк Восток», Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, УКРГАЗБАНК, CONCORDBANK, monobank, UKRSIBBANK.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон приложение Mi Fit (загрузить можно в App Store или Google Play) и добавить банковскую платежную карту в соответствующей вкладке (можно добавить до шести карт).

Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти в меню «карты», выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.

Безопасность на случай потери браслета

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Данные карты хранятся в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, а на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от несанкционированного доступа.

Цена

Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября по цене 1 299 руб в авторизованных Mi Store и магазинах-партнерах Xiaomi в Украине.

Голосовое управление

11 июня 2019 года Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 4 с цветным дисплеем и голосовым управлением.

28 мая 2019 года компания Xiaomi официально представила новые смартфоны серии Redmi K20: базовый Redmi K20 и Redmi K20 Pro

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Автор: УНИАН